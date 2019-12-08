Директор «Милана» Массара: «Обновлений по Ибрагимовичу нет, потому что нет переговоров»

Директор «Милана» Фредерик Массара заявил, что клуб не вел переговоров с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Ранее швед объявил, что после завершения контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце 2019 года он вернется в Италию. «Милан» назывался фаворитом в борьбе за 38-летнего футболиста. При этом Массара подчеркнул, что трансфер Ибрагимовича не будет означать продажу Кшиштофа Пентека.

— Обновлений по Златану нет, потому что нет переговоров, — цитирует Sport Mediaset Массару. — Он мог подписать сразу же, потому что покинул «Гэлакси», но тогда ему бы пришлось сразу тренироваться, а затем выходить в январе. Сейчас он в раздумьях, мы ждем.

Расставаться с Пентеком не в наших планах. Мы верим ему. Он работает на команду. Ему не удается забить, но он многое отдает команде, поэтому мы довольны.