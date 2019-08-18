Директор «Фиорентины»: «Не можем дать Рибери зарплату, как российские клубы»

Директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о том, что российские клубы действительно интересуются французским полузащитником Франком Рибери?. По его словам, они способны удовлетворить финансовые запросы хавбека.

— Нам очень нравится Рибери, однако пока он рассматривает другие варианты, — приводит слова Праде Football Italia. - К сожалению, мы не можем сравниться с зарплатой, которую предлагают арабские и российские клубы. Если он хочет продолжить выступать на высоком уровне, то мы его ждем.

Ранее сообщалось, что у 36-летнего футболиста есть предложения от «Спартака» и «Динамо». Однако спортивный директор белого-голубых Роман Орещук перед началом матча 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» опроверг информацию о переговорах с Рибери.

Кроме того появилась инфоормация, что полузащитник хочет получить контракт на два года с ежегодным окладом в 8 миллионов евро.

Последним клубом игрока была «Бавария». Рибери выступал за мюнхенцев с 2007 года, девять раз выиграл чемпионат Германии, забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах.