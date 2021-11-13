Директор «Аталанты»: «Вопрос об уходе Миранчука в ближайшее трансферное окно нами не рассматривался»

Директор «Аталанты» Умберто Марино прокомментировал слухи о том, что полузащитник Алексей Миранчук может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«На сегодняшний день ни один из клубов интерес к нему не проявил, вопрос о его уходе в ближайшее трансферное окно нами тоже не рассматривался.

Я не знаю, будет ли его агент разговаривать с руководством нашего клуба. На сегодняшний день я могу сказать только одно — я не вижу ситуацию так, что он находится в затруднительном положении. Это исключительно технический момент, тренер делает свой выбор, и результаты подтверждают его правоту», — цитирует Марино Tutto Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Всего он провел за команду 39 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.