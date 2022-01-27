Билялетдинов о Миранчуке: «Остается в «Аталанте»? Позитивное решение, если он готов сражаться за место под солнцем»

Экс-футболист «Спартака», «Локомотива» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Алексей Миранчук остается в «Аталанте».

«Значит, там проблемки с составом, и тренер рассчитывает на него, не просто ж так его оставляют. Надеюсь, он будет получать больше игровой практики, но вопрос — а могло ли что-то состояться в плане ухода в другой клуб? Может, не дошло дело до конкретики или не могли договориться, может, сам игрок не хотел понижать планку. «Аталанта» — все-таки сильный клуб, просто так оттуда не надо уходить. Это позитивное решение, если Миранчук готов сражаться за место под солнцем. Будем ждать хорошей игры, Леха хороший. Но если он считает, что пока тяжеловато, надо менять на что-то», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее, 27 января, генеральный директор клуба Лука Перкасси заявил, что Миранчук не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитника с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.