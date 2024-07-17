Динияр Билялетдинов потенциальном трансфере Миранчука в МЛС: «Он хочет сыграть против Месси»
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном переходе хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб МЛС «Атланта Юнайтед».
«Может, Миранчук хочет сыграть против Лионеля Месси. Других вариантов не вижу. Да, он вполне ещё способен выступать в Италии, но, видимо, конкретных предложений в итоге не поступило. Проблема Алексея заключалась в отсутствии стабильности. Он чередовал классные отрезки со слабыми. А от россиянина ждали, что он будет давать результат постоянно», — цитирует Билялетдинова RT.
TuttoAtalanta сообщал, что «Атланта Юнайтед» заплатит «Аталанте» 11 миллионов евро за россиянина.
28-летний Миранчук выступает за бергамасков с 2020 года. В сезоне-2023/24 игрок стал победителем Лиги Европы в составе итальянского клуба.
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
|Комо
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20
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
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Парма – Фиорентина
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|21:45
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Милан – Торино
|- : -
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|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
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Болонья – Удинезе
|- : -
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|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
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|21:45
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Кальяри – Рома
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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