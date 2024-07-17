Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:19

Динияр Билялетдинов потенциальном трансфере Миранчука в МЛС: «Он хочет сыграть против Месси»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном переходе хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

«Может, Миранчук хочет сыграть против Лионеля Месси. Других вариантов не вижу. Да, он вполне ещё способен выступать в Италии, но, видимо, конкретных предложений в итоге не поступило. Проблема Алексея заключалась в отсутствии стабильности. Он чередовал классные отрезки со слабыми. А от россиянина ждали, что он будет давать результат постоянно», — цитирует Билялетдинова RT.

TuttoAtalanta сообщал, что «Атланта Юнайтед» заплатит «Аталанте» 11 миллионов евро за россиянина.

28-летний Миранчук выступает за бергамасков с 2020 года. В сезоне-2023/24 игрок стал победителем Лиги Европы в составе итальянского клуба.

Источник: RT
Алексей Миранчук
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Аталанта
ФК Атланта Юнайтед
1
1
Читайте также
Оргкомитет Игр дружбы ведет консультации о новых датах проведения
Джонни Депп встречается с русской моделью Юлией Власовой
СК возбудил дело в отношении растоптавшего христианский крест блогера
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Суд приговорил к пожизненному сроку убившего подругу и изнасиловашего ее тело мужчину
В Одессе неизвестные за ночь подожгли пять машин украинских военных
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: «Аталанта» и сезон-2023/24
Алексей Миранчук едет в МЛС, Гогуа перешел в «Химки», «Спортинг» подпишет Кассьерру?
Смородская — о Миранчуке: «В Америке он сможет добиться успеха»
Источник: «Аталанта» согласилась продать Миранчука в «Атланту» за 11 миллионов евро
Идову считает, что Миранчук сможет вернуться в Европу, несмотря на возможный переход в МЛС
Романо: Миранчук близок к переходу в «Атланту Юнайтед»
Илич в шаге от «Зенита», «Атланта» договорилась о переходе Алексея Миранчука, Помазун уедет в Европу?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романо: «ПСЖ» достиг прогресса в переговорах с «Наполи» по трансферу Осимхена
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
10
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
15
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
18
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
19
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.08 19:30
Дженоа – Интер
 - : -
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 - : -
17.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 - : -
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 - : -
18.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 - : -
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 - : -
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
 - : -
19.08 21:45
Ювентус – Комо
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости