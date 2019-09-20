«Динамо» пополнилось экс-форвардом «Палермо»
16:45
Нападающий Леван Мчедлидзе официально перешел в тбилисское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Сегодня состоялась презентация новичка болельщикам.
В последние годы Мчедлидзе выступал в Италии, защищая цвета «Палермо» и «Эмполи». Всего в матчах серии А и В грузинский форвард забил 17 голов.
? ????? ????????? ??????? ????????!!! ?— FC Dinamo Tbilisi (@fcdinamotbilisi) September 20, 2019
? The first thoughts of Levan Mtchedlidze!!! ? #FCDT pic.twitter.com/UYEXLoK5hv