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«Динамо» пополнилось экс-форвардом «Палермо»

16:45
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Нападающий Леван Мчедлидзе официально перешел в тбилисское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Сегодня состоялась презентация новичка болельщикам.

В последние годы Мчедлидзе выступал в Италии, защищая цвета «Палермо» и «Эмполи». Всего в матчах серии А и В грузинский форвард забил 17 голов.

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