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Диего Милито: «Моуринью феноменален, один из лучших тренеров»

08:20
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Бывший нападающий Диего Милито поделился мнением о главном тренере «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, с которым они работали в «Интере».

Под руководством португальца за два года миланский клуб стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.

— Он феноменален, один из лучших тренеров, — приводит слова Милито ESPN. — Я многому у него научился всего за один год, особенно с точки зрения управления группой. У меня есть много анекдотов, чтобы рассказать о том, какой был один из лучших сезонов в истории клуба и моей карьере.

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