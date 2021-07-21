Диего Годин рассказал об интересе из России и Турции

Защитник «Кальяри» Диего Годин подтвердил, что получал предложения от российских и турецких клубов.

«У меня остался еще один год по контракту с «Кальяри», плюс возможность продления еще на год. Я вернусь на Сардинию на следующей неделе для предсезонных тренировок. Президент сказал, что клуб переживает определенные экономические трудности, поэтому все игроки выставлены на продажу.

Две или три недели назад клуб получил предложение из России, плюс еще одно из Турции, но мне никто не позвонил напрямую, чтобы сообщить подробности. Я думаю о «Кальяри», это правда», — цитирует Година Football Italia.

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» сделало предложение итальянскому «Кальяри» по трансферу центрального защитника. Российский клуб предлагает Годину трехлетний контракт с зарплатой около 4 миллионов евро.

В минувшем сезоне Годин провел 28 матчей за «Кальяри» и забил один гол. Защитник является капитаном сборной Уругвая. На его счету 146 игр за национальную команду.