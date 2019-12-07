Диего Годин — о ничьей с «Ромой»: «Невозможно всегда побеждать»
09:21
Защитник «Интера» Диего Годин подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (0:0).
— Мы довольны ничьей, потому что это была очень тяжелая игра против сильного соперника, — цитирует Година Sky Sport Italia. — Конечно, невозможно всегда побеждать, иногда нужно взять ничью против одного из мастеровитых соперников.
У нас отличный сезон, мы идем лицом к лицу с «Ювентусом» на вершине таблицы, и ощущения после этого матча очень хорошие, потому что «Рома» практически не била по воротам. Толпа подбадривала нас, мы чувствовали позитивную энергию от фанатов.
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