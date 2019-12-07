Защитник «Интера» Диего Годин подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (0:0).

— Мы довольны ничьей, потому что это была очень тяжелая игра против сильного соперника, — цитирует Година Sky Sport Italia. — Конечно, невозможно всегда побеждать, иногда нужно взять ничью против одного из мастеровитых соперников.