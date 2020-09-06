Диего Годин может перейти из «Интера» в «Ренн»

Защитник «Интера» Диего Годин может покинуть клуб. «Ренн» контактировал с миланской командой, а также самим игроком, чтобы узнать о доступности футболиста, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

34-летний уругвайский защитник является одной из главных трансферных целей красно-черных.

В минувшем сезоне серии А Годин провел 23 матча, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов расстаться с защитником.