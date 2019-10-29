Диего Делла Валле: «Рано или поздно нашему правлению в «Фиорентине» должен был прийти конец»

Экс-президент «Фиорентины» Диего Делла Валле рассказал, как почувствовал, что клуб нужно передавать других владельцам.

— Мы только вчера с братом обсуждали эту тему. Мы вспоминали начало нашего пути, когда нам пришлось поднимать команду из глубин итальянского футбола, — заявил Делла Валле La7. — Мы вернули «Фиорентину» на прежние позиции не без помощи жителей Флоренции, чем мы очень гордимся.

Но рано или поздно нашему правлению должен был прийти конец. Мы почувствовали, что наше время уходит, и передали клуб человеку, с которым «Фиорентина» будет счастливо существовать минимум 10-20 лет. Наша миссия выполнена.

Диего и Андреа Делла Валле владели «Фиорентиной» с 2002 по 2019 годы. С лета текущего года клуб принадлежит американскому бизнесмену Рокко Коммиссо.