Дида будет тренером основного состава «Милана»

Бывший вратарь сборной Бразилии Дида сменит должность в «Милане». Как сообщает LaGazzettadelloSport, 46-летний бразилец будет работать тренером голкиперов основного состава. Ранее он тренировал молодежную команду.

Бразилец выступал за «Милан» с 2000 по 2010 год. В составе команды Дида провел больше 200 матчей. Вратарь дважды выиграл Лигу чемпионов с итальянским клубом (2002/03, 2006/07), становился чемпионом Италии (2003/04) и обладателем Кубка страны (2003). В 2019 году бразилец вернулся в итальянский клуб.