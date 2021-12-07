Дибала высказался о голе Куадрадо в матче с «Дженоа»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала высказался по поводу победного матча команды в 16-м туре серии А против «Дженоа» (2:0).

«Считаю, что мы доминировали в этом матче. Гол Куадрадо придал нам уверенности, но мы должны были забить второй мяч раньше и добиться победы в более легком стиле. Куадрадо сказал мне, что это должна была быть подача, а не гол», — сказал Дибала в эфире DAZN.