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Дибала высказался о голе Куадрадо в матче с «Дженоа»

13:16
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала высказался по поводу победного матча команды в 16-м туре серии А против «Дженоа» (2:0).

«Считаю, что мы доминировали в этом матче. Гол Куадрадо придал нам уверенности, но мы должны были забить второй мяч раньше и добиться победы в более легком стиле. Куадрадо сказал мне, что это должна была быть подача, а не гол», — сказал Дибала в эфире DAZN.

Туринская команда занимает 7-е место в серии А, имея на счету 24 очка. Клуб из Салерно набрал 8 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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