Дибала высказался о голе Куадрадо в матче с «Дженоа»
13:16
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала высказался по поводу победного матча команды в 16-м туре серии А против «Дженоа» (2:0).
«Считаю, что мы доминировали в этом матче. Гол Куадрадо придал нам уверенности, но мы должны были забить второй мяч раньше и добиться победы в более легком стиле. Куадрадо сказал мне, что это должна была быть подача, а не гол», — сказал Дибала в эфире DAZN.
Туринская команда занимает 7-е место в серии А, имея на счету 24 очка. Клуб из Салерно набрал 8 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны.
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