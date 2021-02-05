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Дибала вернулся к тренировкам после травмы

14:58
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал у себя в Instagram фотографию с тренировки.

«Ожидаю возвращения», — написал футболист.

Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)

27-летний аргентинец не выходил на поле с 10 января из-за травмы левого колена. На его счету 3 гола и 2 результативных передачи в 16 матчах сезона-2020/21. 4 февраля сообщалось, что Дибала может вернуться в состав команды в ответном полуфинальном матче Кубка Италии против «Интера», который состоится 9 февраля (начало — в 22.45 мск).

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