Дибала рассказал об ожиданиях от ответного матча «Ювентуса» с «Вильярреалом»

Нападающий «Ювентуса» Пауоло Дибала рассказал о своем физическом состоянии и поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Первая игра завершилась со счетом 1:1.

«Сейчас я в порядке, вернулся в строй. Если тренер разрешит мне играть в воскресенье, я буду играть. Хочу выступить во всех матчах».

«Вильярреал» силен, но мы играем дома и хотим победить», — цитирует Дибалу TMW.

Матч «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине. Начало — в 23.00 (мск).