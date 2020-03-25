Дибала рассказал о своем самочувствии после обнаружения у него коронавируса

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала, ранее заразившийся коронавирусом, через Instagram сообщил, что с ним все в порядке.

— Все хорошо, — написал Дибала под своим фото.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 187 человек. Умерших — 19 784, выздоровевших — 111 933. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.