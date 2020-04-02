Дибала рассказал, как игроки «Ювентуса» отказались от зарплат за четыре месяца

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о том, как футболисты приняли решение отказаться от зарплаты за четыре месяца. Такое решение было принято туринцам из-за остановки всех соревнований по причине пандемии коронавируса.

— Были высказаны разные идеи, — цитирует L'Equipe Дибалу. — Было трудно согласиться на это всем. Порой мы на обеде не можем договориться, что есть: рыбу или мясо. А такой деликатный вопрос было сложно обсуждать. Но старшие игроки высказались, поделили идеями с другими. Мы все в одинаковом положении. Мы пришли к выводу, что так будет лучше всего. Мы же не знаем, что случится в будущем. Возможно, через две недели сможем снова играть, но без зрителей. Мы ничего не знаем. Так что пока заключили такую сделку.