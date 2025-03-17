Дибала пропустит матчи отбора ЧМ-2026 с Уругваем и Бразилией из-за травмы

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала пропустит отборочные матчи чемпионата мира 2026 года с Уругваем и Бразилией из-за травмы.

Арентинец повредил мышцу задней поверхности левого бедра в матче 29-го тура серии А против «Кальяри» (1:0) и выбыл из строя минимум на месяц. Форвард вышел на замену на 63-й минуте, но уже через 12 минут покинул поле из-за боли в ноге.

22 марта сборная Аргентины сыграет с Уругваем, 26 марта — со сборной Бразилии.

В этом сезоне на счету 31-летнего Дибалы 36 матчей во всех турнирах за «Рому», в которых он отметился 8 голами и 4 результативными передачами.