Дибала пропустит матч Суперкубка Италии против «Наполи»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не попал в заявку туринцев на матч за Суперкубок Италии против «Наполи».

27-летний аргентинец из-за травмы колена не выйдет на поле до конца месяца.

Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится в среду, 20 января. Начало — в 23.00 (мск).