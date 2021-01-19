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Дибала пропустит матч Суперкубка Италии против «Наполи»

18:50
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не попал в заявку туринцев на матч за Суперкубок Италии против «Наполи».

27-летний аргентинец из-за травмы колена не выйдет на поле до конца месяца.

Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится в среду, 20 января. Начало — в 23.00 (мск).

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