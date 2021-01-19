Дибала пропустит матч Суперкубка Италии против «Наполи»
18:50
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не попал в заявку туринцев на матч за Суперкубок Италии против «Наполи».
27-летний аргентинец из-за травмы колена не выйдет на поле до конца месяца.
Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится в среду, 20 января. Начало — в 23.00 (мск).
?? ??? ??? | The ??? selected for the #PS5Supercup! #JuveNapoli #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/2nSBs2lpOR— JuventusFC (@juventusfcen) January 19, 2021
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