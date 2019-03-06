23:32 6 марта | Футбол — Италия

Дибала признан лучшим игроком "Ювентуса" в феврале

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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала признан лучшим игроком туринского клуба в феврале, сообщает официальный Твиттер "бьянконери". 25-летний аргентинец принял участие в 4 матчах и забил два гола: один в игре 24-го тура серии А против "Фрозиноне" (3:0), второй - во встрече 25-го тура с "Болоньей" (1:0).

В текущем сезоне Дибала провел 32 матча за "Ювентус", забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи.

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