Дибала пожертвовал 160 тысяч евро больницам в Аргентине

Нападающий «Ювентуса»? Пауло Дибала помог Аргентине в борьбе с коронавирусом. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, аргентинский футболист пожертвовал 160 тысяч евро больницам в провинции Кордова.

По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 756 635 человек. Умерших — 355 744, выздоровевших — 2 476 855.

По данным Роспотребнадзора, на день 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.