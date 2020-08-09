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Дибала попрощался с Сарри. Тренер покинул «Ювентус»

16:27
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала отрегаировал на увольнение главного тренера Маурицио Сарри.

Большое вам спасибо за все, Мистер! — написал Дибала в Twitter.

Сарри был уволен руководством клуба после поражения от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Его место занял экс-хавбек туринцев Андреа Пирло.

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