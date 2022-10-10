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10 октября, 01:51

Дибала получил повреждение в матче с «Лечче»

Сергей Разин
корреспондент
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Пауло Дибала.
Фото AFP

Форвард «Ромы» Пауло Дибала получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (2:1).

28-летний аргентинец на 48-й минуте реализовал пенальти, но получил травму при пробитии 11-метрового удара, после чего через две минуты был заменен на Неманью Матича.

В текущем сезоне Дибала провел 11 матчей за «Рому», в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Пауло Дибала
ФК Лечче
ФК Рома
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