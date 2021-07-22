Дибала получил мышечное повреждение на тренировке «Ювентуса»
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму, сообщает 22 июля Football Italia. Указано, что у него проблемы с мышцами правого бедра.
Аргентинец точно пропустит ближайший товарищеский матч против «Чезены». Игра состоится в субботу, 24 июля.
27-летний нападающий в прошедшем сезоне провел 26 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил пять мячей при трех голевых передачах. Часть сезона он пропустил из-за травмы.
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