Дибала показал, как рад после выздоровления от коронавируса. Так выглядит счастье
19:36
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал новую фотографию в Instagram. 26-летний аргентинец сообщил подписчикам, что наконец вылечился от коронавируса.
«Мое лицо говорит обо всем: наконец-то вылечился от коронавируса!» — подписал фото форвард.
В марте 26-летний Дибала заявил, что он и его девушка заразились коронавирусом. В апреле нападающий вновь протестировался на COVID-19, который снова показал положительный результат.