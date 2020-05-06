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Дибала показал, как рад после выздоровления от коронавируса. Так выглядит счастье

19:36
Пауло Дибала. Фото instagram.com
Пауло Дибала. Фото instagram.com
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал новую фотографию в Instagram. 26-летний аргентинец сообщил подписчикам, что наконец вылечился от коронавируса.

«Мое лицо говорит обо всем: наконец-то вылечился от коронавируса!» — подписал фото форвард.

В марте 26-летний Дибала заявил, что он и его девушка заразились коронавирусом. В апреле нападающий вновь протестировался на COVID-19, который снова показал положительный результат.

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