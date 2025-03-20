Футбол
20 марта, 14:33

Дибала перенесет операцию

Ана Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала перенесет операцию по поводу травмы левой полусухожильной мышцы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Игрок и клуб пришли к обоюдному мнению, что это лучший вариант действий для оптимального восстановления. Желаем Пауло скорейшего выздоровления — мы с нетерпением ждем твоего возвращения», — говорится в заявлении «Ромы».

31-летний арентинец получил травму в матче 29-го тура серии А с «Кальяри» (1:0). В этом сезоне Дибала провел 36 матчей во всех турнирах за «Рому», забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: ФК Рома
Пауло Дибала
ФК Рома
