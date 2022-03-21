Дибала отказывается продлевать контракт с «Ювентусом»

«Ювентус» пока не может договориться о продлении контракта с нападающим Пауло Дибала. Туринский клуб предлагает футболисту многолетний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон. Также в качестве бонусов игрок может заработать еще до 2 миллионов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако Дибала отказывается продлевать контракт на таких условиях и может покинуть клуб летом в качестве свободного агента.

На этой неделе агент аргентинца проведет новую встречу с руководством туринцев.

Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.