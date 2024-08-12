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Дибала отказался от контракта с саудовским клубом с зарплатой 100 миллионов евро

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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отклонил предложение из Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

«Аль-Кадисия» предлагала этим летом аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой в 100 миллионов евро за четыре года. Однако 30-летний футболист предпочел остаться в итальянском клубе, так как хочет завоевать с римлянами трофей.

В прошлом сезоне Дибала провел 39 матчей за «Рому» во всех турнирах, отметившись 16 забитыми голами и десятью результативными передачами. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Рома
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