Дибала не смог сдержать слез в последнем домашнем матче за «Ювентус»

«Ювентус» в матче 37-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Лацио» со счетом 2:2.

Для Пауло Дибалы этот матч стал последним на «Альянц Стадиум» в качестве игрока туринской команды. 28-летний аргентинец был заменен на 79-й минуте и не смог сдержать слез во время прощания с болельщиками.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 37 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.