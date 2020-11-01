Дибала не может договориться о новом контракте с «Ювентусом»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продолжает переговоры с клубом о новом контракте. Однако пока стороны далеки от соглашения, сообщает Corriere dello Sport.
Ранее появлялась информация, что 26-летний аргентинец просит минимум 15 миллионов евро за сезон. Туринский клуб готов пойти на повышение зарплаты, но не более чем до десяти миллионов за сезон.
Действующее соглашение Дибала с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.