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Дибала не может договориться о новом контракте с «Ювентусом»

14:28
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продолжает переговоры с клубом о новом контракте. Однако пока стороны далеки от соглашения, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее появлялась информация, что 26-летний аргентинец просит минимум 15 миллионов евро за сезон. Туринский клуб готов пойти на повышение зарплаты, но не более чем до десяти миллионов за сезон.

Действующее соглашение Дибала с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.

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