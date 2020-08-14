Дибала намерен остаться в «Ювентусе» и хочет получать 15 миллионов евро

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала намерен остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, представители 26-летнего аргентинца работают над продлением контракта. Игрок хочет получать 15 млн евро в год, тогда как клуб готов предложить 10 млн евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Дибала провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом действуют до 2022 года.