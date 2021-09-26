Дибала может пропустить матч Лиги чемпионов «Ювентуса» с «Челси»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может не сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси», сообщает Football Italia.
Футболист был травмирован во встрече серии А «Ювентуса» с «Сампдорией» (3:1, второй тайм).
На 10-й минуте аргентинец забил гол, после чего стал хромать. Вскоре игрока пришлось заменить. Дибала покидал поле в слезах.
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Челси» пройдет 29 сентября. Начало — в 22.00 мск.
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