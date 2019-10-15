Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Италия

Дибала может продлить контракт с «Ювентусом» до 2024 года

21:24
Теги:

«Ювентус» намерен предложить новый контракт нападающему Пауло Дибале до 2024 года. В ближайшее время стороны встрется для того, чтобы провести переговоры, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешнее соглашение 25-летнего аргентинца рассчитано до 2022 года. Летом к Дибале проявляли интерес ряд ведущих европейских клубов, но трансфер так и не был оформлен.

В нынешнем сезоне Дибала провел 7 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 передачи.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир