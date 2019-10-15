Дибала может продлить контракт с «Ювентусом» до 2024 года

«Ювентус» намерен предложить новый контракт нападающему Пауло Дибале до 2024 года. В ближайшее время стороны встрется для того, чтобы провести переговоры, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешнее соглашение 25-летнего аргентинца рассчитано до 2022 года. Летом к Дибале проявляли интерес ряд ведущих европейских клубов, но трансфер так и не был оформлен.

В нынешнем сезоне Дибала провел 7 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 передачи.

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