Дибала может продлить контракт с «Ювентусом»

Руководство «Ювентуса» начало переговоры о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой, утверждает Football Italia. Действующее соглашение 26-летнего аргентинца с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

По информации СМИ, «Ювентус» хочет продлить контракт с Дибалой до 2024 года с увеличением зарплаты до 9 миллиона в год плюс бонусы. Предложение клуба близко к желанию игрока — Пауло хочет получать 10 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне форвард провел 17 матчей за туринцев, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что летом игроком интересовались «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед»?.