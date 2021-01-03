Дибала может покинуть «Ювентус» в конце сезона, если не продлит контракт

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть команду в конце сезона-2020/21, сообщает Tuttosport.

По информации источника, 27-летний аргентинец уйдет из клуба, если не продлит контракт до лета. Сообщается, что «Ювентус» не собирается улучшать предложение с зарплатой в 10 миллионов евро в год до 2025 года и готов расстаться с футболистом, если он не согласится подписать новое соглашение. Отмечается, что клуб готов добавить лишь бонусные выплаты в размере 2 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 13 матчей за «Ювентус», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.