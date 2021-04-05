Дибала, Маккенни и Артур возобновили тренировки с «Ювентусом»

Полузащитники Уэстон Маккенни и Артур Мело, а также нападающий Пауло Дибала вернулись к тренировкам в рамках подготовки «Ювентуса» к матчу против «Наполи» в серии А, сообщает Football Italia.

Ранее трое футболистов «старой синьоры» были наказаны и исключены перед туринским дерби с «Торино» (2:2) за нарушение ковидного протокола.

Перенесенный поединок третьего тура серии А между «Ювентусом» и «Наполи» состоится в среду, 7 апреля.