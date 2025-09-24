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Дибала и Бэйли не сыграют до международной паузы в октябре

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что Пауло Дибала и Леон Бэйли не смогут играть до международного перерыва в октябре из-за травм.

«Мы увидим их после международного перерыва. До него, думаю, нет», — приводит Football Italia слова Гасперини.

Дибала получил легкое растяжение мышц бедра в матче с «Торино» в начале сентября, а Бэйли не выходил на поле с момента своего перехода из «Астон Виллы» летом.

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Леон Бэйли
Пауло Дибала
ФК Рома
Джан Пьеро Гасперини
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Ди Франческо взял на себя часть ответственности за поражение от «Милана»

Нкунку доволен началом своей карьеры в «Милане»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 1 0 21-9 19
2
 Лацио 7 6 1 0 14-4 19
3
 Рома 7 5 2 0 16-3 17
4
 Милан 7 4 3 0 14-7 15
5
 Комо 7 4 2 1 12-7 14
6
 Фрозиноне 7 4 1 2 13-9 13
7
 Кальяри 7 4 1 2 6-7 13
8
 Ювентус 7 3 2 2 9-8 11
9
 Наполи 7 3 1 3 10-7 10
10
 Торино 7 3 1 3 10-9 10
11
 Аталанта 7 3 0 4 10-11 9
12
 Лечче 7 3 0 4 9-12 9
13
 Сассуоло 7 2 2 3 12-14 8
14
 Монца 7 2 1 4 13-15 7
15
 Болонья 7 1 2 4 6-10 5
16
 Парма 7 1 1 5 4-13 4
17
 Дженоа 7 1 1 5 5-13 4
18
 Удинезе 7 1 1 5 9-16 4
19
 Фиорентина 7 1 1 5 8-17 4
20
 Венеция 7 1 0 6 6-16 3
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38 тур
16.10 21:45 Фрозиноне – Сассуоло 4 : 2
17.10 16:00 Венеция – Наполи 1 : 0
17.10 19:00 Болонья – Интер 1 : 3
17.10 21:45 Рома – Дженоа 2 : 0
18.10 13:30 Удинезе – Лечче 0 : 3
18.10 16:00 Фиорентина – Комо 1 : 3
18.10 19:00 Милан – Аталанта 3 : 2
18.10 21:45 Ювентус – Лацио 0 : 3
19.10 19:30 Монца – Кальяри 4 : 0
19.10 21:45 Парма – Торино 0 : 3
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ЖК
Г
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 7
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 6
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Рафик Бельгали
Рафик Бельгали

Торино

 3
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 3
И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 5 1 2
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6 1 1
Эльиф Эльмас
Эльиф Эльмас

Аталанта

 5 1 0
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