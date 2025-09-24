Дибала и Бэйли не сыграют до международной паузы в октябре

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что Пауло Дибала и Леон Бэйли не смогут играть до международного перерыва в октябре из-за травм.

«Мы увидим их после международного перерыва. До него, думаю, нет», — приводит Football Italia слова Гасперини.

Дибала получил легкое растяжение мышц бедра в матче с «Торино» в начале сентября, а Бэйли не выходил на поле с момента своего перехода из «Астон Виллы» летом.