Дибала хочет остаться в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что хочет остаться в клубе. Ранее сообщалось, что на 25-летнего аргентинца претендуют "Интер", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

- Я разговаривал со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи. Он знает, что я хочу остаться в "Ювентусе", - приводит слова Дибалы Sky Sport Italia. - Решение будет принимать клуб, основываясь на идеях нового тренера. Но я хочу остаться в Турине.

Мы надеемся, что новый тренер позволит команде выиграть все возможные трофеи. Мы очень благодарны Максу Аллегри за совместную работу. Перейду ли я в "Интер"? Я уважаю футболку "Ювентуса" и фанатов этого клуба, поэтому не хотел бы говорить о трансферах.

В минувшем сезоне Дибала провел 41 матч за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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