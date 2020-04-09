Дибала готов продлить контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала готов продлить контракт с клубом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, новое соглашение с 26-летним аргентинцем будет действовать до лета 2024 или 2025 года. Сообщается, что футболист будет получать 12 миллионов евро в год. Издание утверждает, что продление контракта — лишь вопрос времени, поскольку обе стороны достигли устных договоренностей.

В сезоне-2019/20 Дибала забил 13 голов и отдал 12 результативных передач в 34 матчах за «Ювентус».