Дибала будет получать 12 миллионов евро в год по новому контракту с «Ювентусом»

Нападающий Пауло Дибала близок к подписанию нового соглашения с «Ювентусом», сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, 26-летний аргентинец доволен положением в команде и намерен продлить соглашение. Сообщается, что он будет получать 12 миллионов евро в год плюс бонусы.

В сезоне-2019/20 Дибала провел за «Ювентус» 40 матчей, на его счету 17 голов и 13 результативных передач.