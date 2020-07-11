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Дибала будет получать 12 миллионов евро в год по новому контракту с «Ювентусом»

11 июля 2020, 12:58
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Нападающий Пауло Дибала близок к подписанию нового соглашения с «Ювентусом», сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, 26-летний аргентинец доволен положением в команде и намерен продлить соглашение. Сообщается, что он будет получать 12 миллионов евро в год плюс бонусы.

В сезоне-2019/20 Дибала провел за «Ювентус» 40 матчей, на его счету 17 голов и 13 результативных передач.

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