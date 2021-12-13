Дибала больше не сыграет в 2021 году из-за травмы

Травма, из-за которой нападающий Пауло Дибала покинул поле в матче против «Венеции» уже на 12-й минуте, не позволит ему сыграть в нынешнем году, информирует Football Italia.

После тщательного обследования врачи «Ювентуса» пришли к выводу, что нападающий не восстановится ранее января 2022 года.

В 2021 году «Ювентусу» осталось сыграть в серии А против «Болоньи» и «Кальяри». Сможет ли Дибала принять участие с Суперкубке Италии против «Интера» 12 января, станет известно позже.

В нынешнем сезоне Дибала забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах.