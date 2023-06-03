Диа признан лучшим игроком месяца в чемпионате Италии

Читать «СЭ» в

Нападающий «Салернитаны» Булай Диа признан лучшим игроком мая в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба турнира.

26-летний сенегалец, арендованный у «Вильярреала», в прошедшем месяце забил 4 гола в четырех матчах.

Также на награду претендовали Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Ромелу Лукаку («Интер»), Доменико Берарди («Сассуоло») и Маттео Пессина («Монца»).