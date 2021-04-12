Итальянский тренер Антонио Ди Натале возглавил «Каррарезе» из серии C, сообщил специалист в Instagram.

С 2018 года 43-летний итальянец работал тренером нападающих в «Специи».

Ди Натале известен в качестве форварда «Удинезе» и сборной Италии. Он дважды становился лучшим бомбардиром серии А, а также является лучшим бомбардиром в истории «Удинезе» (224 гола).

«Каррарезе» после 35 матчей занимает 15-е место в серии C, имея в активе 40 очков.