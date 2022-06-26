Ди Мария согласился подписать контракт с «Ювентусом»
Полузащитник Анхель Ди Мария согласился перейти в «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Представители 34-летнего аргентинца активизировали переговоры с «Юве». Туринский клуб предложил ему зарплату в размере 7 миллионов евро за сезон, как и просил Ди Мария.
Летом 2022 года аргентинский вингер покинул «ПСЖ» свободным агентом, он не стал продлевать контракт с французским клубом, в котором выступал с 2015 года.
В составе «ПСЖ» Ди Мария становился пять раз чемпионом Франции, четыре раза побеждал в Кубке страны и пять раз выигрывал Суперкубок.
В минувшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.
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