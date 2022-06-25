Ди Мария рассказал, что раздумывает над предложение «Ювентуса»
Полузащитник Анхель Ди Мария заявил, что «Ювентус» является самым большим клубом в Италии, который интересовался аргентинцем, информирует ESPN.
Футболист признался, что в данный момент он размышляет над предложением, но сейчас Ди Мария проводит отпуск со своей семьей.
Летом 2022 года аргентинский нападающий покинул «ПСЖ» свободным агентом, он не стал продлевать контракт с французским клубом, в котором выступал с 2015 года.
В составе «ПСЖ» Ди Мария становился пять раз чемпионом Франции, четыре раза побеждал в Кубке страны и пять раз выигрывал Суперкубок.
В минувшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.
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9
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11
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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