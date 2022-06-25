Ди Мария рассказал, что раздумывает над предложение «Ювентуса»

Полузащитник Анхель Ди Мария заявил, что «Ювентус» является самым большим клубом в Италии, который интересовался аргентинцем, информирует ESPN.

Футболист признался, что в данный момент он размышляет над предложением, но сейчас Ди Мария проводит отпуск со своей семьей.

Летом 2022 года аргентинский нападающий покинул «ПСЖ» свободным агентом, он не стал продлевать контракт с французским клубом, в котором выступал с 2015 года.

В составе «ПСЖ» Ди Мария становился пять раз чемпионом Франции, четыре раза побеждал в Кубке страны и пять раз выигрывал Суперкубок.

В минувшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.