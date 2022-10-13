Ди Мария пропустит около трех недель из-за травмы
«Ювентус» сообщил о сроках восстановления полузащитника «Ювентуса» Анхеля Ди Марии.
Как сообщается на официальном сайте клуба, 34-летнего аргентинца выявили слабовыраженное поражение подколенного сухожилия правого бедра. Ожидается, что на восстановление уйдет 20 дней.
Ди Мария получил травму в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Маккаби» (0:2).
В текущем сезоне аргентинец провел 7 матчей за «Ювентус», в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|9
|7
|2
|0
|22-7
|23
|
2
|Аталанта
|9
|6
|3
|0
|14-5
|21
|
3
|Милан
|9
|6
|2
|1
|18-9
|20
|
4
|Лацио
|9
|6
|2
|1
|21-5
|20
|
5
|Удинезе
|9
|6
|2
|1
|19-10
|20
|
6
|Рома
|9
|6
|1
|2
|12-9
|19
|
7
|Интер
|9
|5
|0
|4
|16-14
|15
|
8
|Ювентус
|9
|3
|4
|2
|12-7
|13
|
9
|Сассуоло
|9
|3
|3
|3
|11-10
|12
|
10
|Торино
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|
11
|Салернитана
|9
|2
|4
|3
|12-14
|10
|
12
|Монца
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
13
|Фиорентина
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
14
|Специя
|9
|2
|2
|5
|7-17
|8
|
15
|Эмполи
|9
|1
|5
|3
|8-11
|8
|
16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|9
|1
|4
|4
|8-14
|7
|
18
|Верона
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
19
|Кремонезе
|9
|0
|3
|6
|7-19
|3
|
20
|Сампдория
|9
|0
|3
|6
|5-17
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|- : -
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|- : -
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|- : -
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|- : -
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|- : -
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|- : -
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|- : -
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|- : -
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|5
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|7
|1
|2
Новости