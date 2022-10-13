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Ди Мария пропустит около трех недель из-за травмы

Сергей Разин
корреспондент
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«Ювентус» сообщил о сроках восстановления полузащитника «Ювентуса» Анхеля Ди Марии.

Как сообщается на официальном сайте клуба, 34-летнего аргентинца выявили слабовыраженное поражение подколенного сухожилия правого бедра. Ожидается, что на восстановление уйдет 20 дней.

Ди Мария получил травму в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Маккаби» (0:2).

В текущем сезоне аргентинец провел 7 матчей за «Ювентус», в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи.

Анхель Ди Мария
ФК Ювентус
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