Ди Мария настроен продлить контракт с «Ювентусом»
Полузащитник Анхель Ди Мария готов продолжить выступать в «Ювентусе», сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, аргентинец останется в туринском клубе даже если команда не квалифицируется в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице серии А.
Ранее сообщалось, что в хавбеке заинтересован «Атлетико».
В текущем сезоне серии А 35-летний футболист провел 16 матчей, забив 4 гола и сделав 4 ассиста. В «Ювентусе» он выступает с 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|27
|23
|2
|2
|64-16
|71
|
2
|Лацио
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|
3
|Интер
|28
|16
|2
|10
|47-32
|50
|
4
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
|Аталанта
|28
|14
|6
|8
|47-32
|48
|
6
|Рома
|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|
7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|
8
|Фиорентина
|28
|11
|7
|10
|33-31
|40
|
9
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|
10
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|
11
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|
12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|
13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|
19
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|
20
|Кремонезе
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.04
|16:00
|
Кремонезе – Аталанта
|1 : 3
|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|0 : 1
|1.04
|21:45
|
Ювентус – Верона
|1 : 0
|2.04
|13:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|2.04
|16:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|2.04
|16:00
|
Специя – Салернитана
|- : -
|2.04
|19:00
|
Рома – Сампдория
|- : -
|2.04
|21:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|3.04
|19:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|3.04
|21:45
|
Сассуоло – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|19
|1
|0
Новости