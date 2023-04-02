Ди Мария настроен продлить контракт с «Ювентусом»

Полузащитник Анхель Ди Мария готов продолжить выступать в «Ювентусе», сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, аргентинец останется в туринском клубе даже если команда не квалифицируется в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице серии А.

Ранее сообщалось, что в хавбеке заинтересован «Атлетико».