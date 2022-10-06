Деян Станкович стал новым главным тренером «Сампдории»

Бывший капитан «Интера» Деян Станкович стал главным тренером «Сампдории», сообщает сайт клуба.

44-летний серб заключил контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.

Ранее сообщалось, что ему полагается внушительный финансовый бонус, если команда сохранит прописку в серии А.

В воскресенье, 2 октября, Марко Джампаоло был отправлен в отставку с поста главного тренера. «Сампдория» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Последним местом работы Станковича была «Црвена Звезда», которую он покинул в августе.

Под его руководством «Црвена» трижды выигрывала чемпионат страна, а также один раз брала Кубок Сербии.