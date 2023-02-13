Деян Станкович рассказал о человеческих качествах Синиши Михайловича
Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович рассказал о своих отношениях с Синишей Михайловичем.
«Синиша был настоящим человеком, без всяких «но», без условностей. Нас связывали 25 лет дружбы. Иногда, когда у меня возникают дилеммы вроде какую выбрать тактику, как сыграть, кого поставить в состав, я вспоминаю Синишу, мысленно задаю ему вопрос и думаю — а что ответил бы он? И так и поступаю», — цитирует слова Станковича fcinter1908.it.
Специалисты дружили на протяжении 25 лет. Михайлович умер в конце прошлого года из-за лейкемии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|22
|19
|2
|1
|54-15
|59
|
2
|Интер
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|
3
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|
4
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|
5
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|
6
|Лацио
|22
|11
|6
|5
|37-19
|39
|
7
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|
8
|Удинезе
|22
|7
|9
|6
|30-25
|30
|
9
|Монца
|22
|8
|5
|9
|28-30
|29
|
10
|Ювентус
|22
|13
|5
|4
|34-17
|29
|
11
|Болонья
|22
|8
|5
|9
|28-32
|29
|
12
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|
13
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|
14
|Сассуоло
|22
|6
|6
|10
|26-33
|24
|
15
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|
16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|
19
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
|10
|
20
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|22:45
|
Милан – Торино
|1 : 0
|11.02
|17:00
|
Эмполи – Специя
|2 : 2
|11.02
|20:00
|
Лечче – Рома
|1 : 1
|11.02
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 2
|12.02
|14:30
|
Удинезе – Сассуоло
|2 : 2
|12.02
|17:00
|
Болонья – Монца
|0 : 1
|12.02
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|1 : 0
|12.02
|22:45
|
Наполи – Кремонезе
|3 : 0
|13.02
|20:30
|
Верона – Салернитана
|- : -
|13.02
|22:45
|
Сампдория – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|17
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|12
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|20
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
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