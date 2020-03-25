Деян Кулушевски: «Отождествлял себя с Ибрагимовичем»

Полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски признался, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович является его кумиром. По его словам, швед вселил уверенность в молодых игроков.

— Я думаю, что Златан изменил Швецию. Многие парни, видя его путь, теперь верят, что тоже смогут это сделать, — цитирует Football Italia Кулушевски. — Он показал, что каждый сможет. У него славянское происхождение, как и у меня, может быть, поэтому я отождествлял себя с ним.

Ибрагимович — кумир для всех. Я никогда не встречался с ним, но надеюсь, что смогу сыграть с «Миланом». Возможность поговорить с ним — мечта.